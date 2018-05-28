14:30 28.05.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Парубий прибудет с официальным визитом в Израиль

Председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий будет пребывать с официальным визитом для деловых переговоров в Израиле. Он отправится на встречу 29 мая 2018 года и пробудет там по 31 мая 2018 года.

Парубий прибудет с официальным визитом в Израиль

Об этом информирует сообщение на сайте украинского парламента.

Дни пребывания спикера Верховной Рады будут насыщены многочисленными встречами с местными государственными деятелями. Отмечается, что Парубий намерен провести деловую встречу с местным политическим спикером Кнессета Йоэлем Эдельштейном. Также украинский парламентарий встретиться с вице-спикером Кнессета и руководителем парламентской группы дружбы Израиль-Украина Талей Плосков.

Визит Парубия в Израиль не пройдет без встречи с главой государства Реувеном Ривлиным. В частности, запланированы переговоры Парубия с руководителем израильской оппозиции Ицхаком Герцогом и патриархом  Иерусалимским Феофилом III. Украинская делегация прибудет в Кувуклию в Храме Гроба Господня, торжественно положит цветы к Мемориальному комплексу погибших из-за Холокоста "Яд-Вашем".

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий отправился с деловым визитом в Грузию.


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