Парубий прибудет с официальным визитом в Израиль

Об этом информирует сообщение на сайте украинского парламента.

Дни пребывания спикера Верховной Рады будут насыщены многочисленными встречами с местными государственными деятелями. Отмечается, что Парубий намерен провести деловую встречу с местным политическим спикером Кнессета Йоэлем Эдельштейном. Также украинский парламентарий встретиться с вице-спикером Кнессета и руководителем парламентской группы дружбы Израиль-Украина Талей Плосков.

Визит Парубия в Израиль не пройдет без встречи с главой государства Реувеном Ривлиным. В частности, запланированы переговоры Парубия с руководителем израильской оппозиции Ицхаком Герцогом и патриархом Иерусалимским Феофилом III. Украинская делегация прибудет в Кувуклию в Храме Гроба Господня, торжественно положит цветы к Мемориальному комплексу погибших из-за Холокоста "Яд-Вашем".

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий отправился с деловым визитом в Грузию.