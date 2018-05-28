11:49 28.05.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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МИД Польши призвал НАТО остановить попытки Венгрии заблокировать евроинтеграцию Украины

Глава МИД Польши Яцек Чапутович считает, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг может вмешаться в ситуацию с попыткой Венгрии заблокировать евроатлантическую интеграцию Украины. Об этом сообщают украинские СМИ.

МИД Польши призвал НАТО остановить попытки Венгрии заблокировать евроинтеграцию Украины

Кроме того, Чапутович назвал ситуацию с Венгрией и Украиной "спором в кругу семьи".

"Надо изучить проблему и предложить решение, которое развеет все сомнения. Возможно, целесообразно было бы привлечь третью сторону, которая поможет, например, генерального секретаря НАТО. Думаю, он имеет определенные инструменты, чтобы решить эту проблему", - отметил Чапутович.

По его словам, он на днях обсуждал  эту проблему с главой МИД Венгрии Петером Сийярто.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто заявил, что правительство страны продолжит выступать против вступления Украины в НАТО вопреки внешнему давлению. Согласно словам министра, Венгрия не будет подвергаться международному давлению и жертвовать правами венгерского народа, живущего в Украине, ради геополитических интересов.


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