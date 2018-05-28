13:31 28.05.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Гройман готовится в серьезному разговору со Штайнмаейром

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман завтра, 29 мая проведет рабочую встречу с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмаером в Киеве. Об этом передает пресс-служба правительства.

Гройман готовится в серьезному разговору со Штайнмаейром

Сообщается, что официальная часть визита стартует в 17:00 по Киеву, однако премьер намерен провести несколько часов со Штайнмайером за закрытыми от СМИ дверьми. В ходе встречи планируется обсуждение масштабного перечня вопросов двустороннего и многостороннего взаимодействия. В частности, правители стран обговорят следующие шаги Германии в сторону поддержки европейской и евроатлантической интеграции Украины. 

Отдельно Гройман будет поднимать вопрос поддержки позиций Украины в процессе урегулирования ситуации на востоке Украины. Уже 30 мая Штайнмайер проведет встречу с министрами Кабмина, спикером Верховной Рады и некоторыми иностранными представителями, уполномоченными работать с украинскими властями.

Как сообщалось в "УРА-Информ", 29-30 мая 2018 года в столице пройдет официальный визит в Украину лидера Федеративной Республики Германия Франка-Вальтера Штайнмайера.


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