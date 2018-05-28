Глава Италии поручил экс-работнику МВФ сформировать правительство

Об этом сообщает DW.

Глава Италии Серджо Маттарелла предоставил бывшему сотруднику Международного валютного фонда Карло Коттарелли мандат на формирование переходного правительства.

Коттарелли заявил 28 мая 2018 года о своей готовности достойно исполнить обязанность и сформировать правительство, чтобы провести в государстве новые выборы. Их планируют провести осенью текущего 2018 года или в первых месяцах следующего 2019 года.

До этого объявленный будущим премьер-министром Джузеппе Конте отказался от обязанности формировать правительство, повысив шансы новых выборов в парламент.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", итальянские парламентарии рассматривают возможность объявления импичмента президенту республики Серджо Маттарелле, который находится под влиянием интересов иностранных государств.