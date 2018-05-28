ЕС ввел санкции против Венесуэлы

Такие меры будут приняты в связи с переизбранием на очередной срок президента Николаса Мадуро. Как сообщает Deutsche Welle, соответствующее заявление сделали министры иностранных дел стран ЕС.

Согласно документу, венесуэльским чиновникам, вошедшим в санкционный список, запрещается въезд на территорию Евросоюза, а их активы будут заморожены. При этом сам список будет обнародован в июне.

Евросоюз будет действовать быстро, в соответствии с установленными процедурами, для принятия дополнительных целенаправленных ограничительных мер, - подчеркивается заявлении министров, добавив, что Совет Евросоюза по иностранным делам выдвинул требование провести в Венесуэле новые выборы, которые будут соответствовать международным демократическим стандартам.

Вместе с тем санкции никак не затронут страдающее от глубокого экономического кризиса население страны, - заверили министры.

Напомним, 14 стран анонсировали отзыв своих послов из Венесуэлы после проведения в стране президентских выборов, в ходе которых Николас Мадуро был переизбран президентом. Страны не признают легитимность этих выборов.

Как сообщал УРА-Информ, действующий глава Венесуэлы Николас Мадуро переизбран на президентских выборах. По данным Центральной избирательной комиссии за него отдали свои голоса проголосовало 68% избирателей.