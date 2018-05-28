Дела о нарушении закона о пищевых продуктах могут запретить рассматривать госинспекторам

Об этом информирует официальный сайт Минагрополитики.

Согласно законопроекту, ведомство предложило восьмую часть статьи 66 действующего закона изложить в новой редакции. Конкретно планируется указать, что дело о нарушении законодательства о пищевых продуктах и корма рассматривается в суде.

При этом в действующем документе сообщается, что соответствующее решения по делу принимаются компетентным органом или его территориальными органами. Главные государственные ветеринарные инспекторы имеют возможность рассматривать такие дела только от имени указанных органов.

В Украине новая система контроля качества и безопасности пищевых продуктов действует с 4 апреля.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в стране поднимается стоимость некоторых социальных продуктов питания для населения.