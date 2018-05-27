18:11 27.05.2018 | Политика | Новости
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Великобритаия нарочно тормозит процесс выхода из Евросоюза

Великобритаия намерена продолжать оказывать политическое влияние в Европейском союзе. Об этом передает The Telegraph.

Великобритаия нарочно тормозит процесс выхода из Евросоюза

Сообщается, что причиной для таких выводов стало выделение денег на выборы в Европарламент, которые проходили 26 мая. Страна должна была покинуть все политические институты ЕС еще 29 марта. Таким образом, это может свидетельствовать, что Великобритания так и не выйдет из Евросоюза.

В свою очередь, британские представители в ЕС утверждают, что эти деньги пойдут на предоставление консультаций и рекомендаций для политических партий и кандидатов, а также проведение опросов для сотрудников европейских партии, остающихся работать в Европарламенте.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно глава британского правительства Тереза  Мэй заявила, что ее страна покинет таможенный союз ЕС. Тем самым она опровергла информацию о том, что Лондон может остаться членом таможенного союза ЕС после 2021 года из-за проблемы Северной Ирландии. 


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