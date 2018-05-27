12:53 27.05.2018 | Политика | Новости
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Вашингтон готов возобновить переговоры о встрече с Ким Чен Ыном

Администрация Белого дома утверждает, что проведение американо-северокорейского саммита 12 июня в Сингапуре все-таки состоится. Об этом передает пресс-служба ведомства.

Вашингтон готов возобновить переговоры о встрече с Ким Чен Ыном

Сообщается, что во время встречи в овальном кабинете американского лидера и освобожденного из венесуэльской тюрьмы гражданина США последний анонсировал пересмотр формата диалога с лидером КНДР. 

"Мы ориентируемся на 12 июня в Сингапуре — это осталось неизменным. Все идет очень неплохо, так что посмотрим, что будет дальше", - отметил Трамп.

Напомним, что президент США Дональд Трамп отменил встречу с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, которая была запланирована на 12 июня в Сингапуре. При этом Трамп заявил, что ждет этой встречи в будущем. Он также поблагодарил Ким Чен Ыном за освобождение заложников, которые теперь дома со своими семьями. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно лидер КНДР Ким Чен Ын встретился с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином вновь встретились, чтобы согласовать условия проведения встречи северокорейского чучзе с американским президентом Дональдом Трампом.


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