Вашингтон готов возобновить переговоры о встрече с Ким Чен Ыном

Сообщается, что во время встречи в овальном кабинете американского лидера и освобожденного из венесуэльской тюрьмы гражданина США последний анонсировал пересмотр формата диалога с лидером КНДР.

"Мы ориентируемся на 12 июня в Сингапуре — это осталось неизменным. Все идет очень неплохо, так что посмотрим, что будет дальше", - отметил Трамп.

Напомним, что президент США Дональд Трамп отменил встречу с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, которая была запланирована на 12 июня в Сингапуре. При этом Трамп заявил, что ждет этой встречи в будущем. Он также поблагодарил Ким Чен Ыном за освобождение заложников, которые теперь дома со своими семьями.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно лидер КНДР Ким Чен Ын встретился с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином вновь встретились, чтобы согласовать условия проведения встречи северокорейского чучзе с американским президентом Дональдом Трампом.