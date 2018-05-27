13:35 27.05.2018 | Политика | Новости
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В Турции может скоро не остаться долларов

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган просит граждан страны массово сдавать американские доллары. Об этом передает DW.

В Турции может скоро не остаться долларов

Президент призвал жителей перестать хранить иностранную валюту под подушкой, а менять ее на отечественные денежные номиналы .Таким образом, Эрдоган надеется на улучшение контроля за денежным оборотом в финансовой системе Турции. Глава турецкого государства в новой каденции пообещал жестко бороться с валютными фальсификаторами и торговцами валюты на "черном рынке".

На сегодняшний день кус турецкой лиры по отношению к американской валюте обновил исторический минимум в 4,929 лиры за доллар.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно президент Украины Петр Порошенко в среду вечером, 23 мая, по телефону переговорил со своим турецким коллегой Тайипом Эрдоганом. Президенты обменялись мнениями по актуальным вопросам двустороннего и международной повестки дня. 


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