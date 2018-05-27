12:17 27.05.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
100195135:roman

Россия разрабатывает секретное биологическое оружие

Украина передала НАТО доклад о разработке Российской Федерацией секретного биологического оружия. Об этом передает пресс-служба делегации Украины в Парламентской ассамблее НАТО. 

Россия разрабатывает секретное биологическое оружие

Так, в официальном документе говорится о том, что Россия на протяжении трех лет занимается выращиванием в лабораторных условиях вирусов геморрагических лихорадок, в частности, Эбола и Марбург. К таким выводам удалось прийти благодаря тщательно проделанной работе по анализу пяти тысяч позиций государственных закупок в России и научной активности нескольких российских учреждений, которые находятся под МО РФ.

Кроме того, в докладе говорится о "секретно" организации, которая проводит вторичную разработку новых боевых отравляющих веществ со свойствами нервнопаралитических газов.

Как сообщалось в "УРА-Информ", власти американского государства совместно с правительством Британии продолжат противодействовать использованию химоружия в Сирии. Такие сведения сообщили исполняющий обязанности госсекретаря США Джон Салливан и глава МИД Великобритании Борис Джонсон на полях министерской встречи стран G7 в Торонто.


Поделиться
Читайте также:
 
Правоохранители задержали иностранца, избившего пенсионера В Днепропетровске столкнулись две иномарки Праздник Святой Троицы - как в Украине отмечают эту дату В Киеве опять подрались футбольные фаны
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив