20:32 27.05.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Между США и Европой нет разногласий по поставках "Джавелин" для Украины, - Волкер

Специальный посланник Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что выдача противотанковых ракетных комплексов "Джавелин" украинскому государству не должна вызывать каких-либо вопросов.

Между США и Европой нет разногласий по поставках

Об этом сообщает Крым Реалии.

Как утверждает Волкер, он несколько дней назад встречался с представителями Европы, Франции и Германии, а также с непостоянными членами Совета безопасности, с ЕС, с НАТО, где имел возможность обсудить предоставления помощи Украине. Так, по итогам переговор он не уловил какой-то значительной оппозиции помощи Украине для повышения ее способности к самозащите.

Напоследок спецпосланник США привел пример, Великобритания, Канада, Польша, Литва - члены ЕС - нашли возможность поставлять летальное оружие Украине.

"Представьте себе на минутку, что на территории вашей страны ваши солдаты защищают свою территорию в пределах вашей страны, и солдат вашей армии убивают по несколько человек каждую неделю. И это на вашей территории, когда они защищают свою территорию от иностранного агрессора. С такой ситуацией не мирилась бы ни одна страна. Поэтому логично для Украины защищать себя, а другим - помочь ей", - добавил Волкер.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", специальный посланник Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер утверждает, что до конца 2018 года урегулирования ситуации на Донбассе невохможно. 


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