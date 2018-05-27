Между США и Европой нет разногласий по поставках "Джавелин" для Украины, - Волкер

Об этом сообщает Крым Реалии.

Как утверждает Волкер, он несколько дней назад встречался с представителями Европы, Франции и Германии, а также с непостоянными членами Совета безопасности, с ЕС, с НАТО, где имел возможность обсудить предоставления помощи Украине. Так, по итогам переговор он не уловил какой-то значительной оппозиции помощи Украине для повышения ее способности к самозащите.

Напоследок спецпосланник США привел пример, Великобритания, Канада, Польша, Литва - члены ЕС - нашли возможность поставлять летальное оружие Украине.

"Представьте себе на минутку, что на территории вашей страны ваши солдаты защищают свою территорию в пределах вашей страны, и солдат вашей армии убивают по несколько человек каждую неделю. И это на вашей территории, когда они защищают свою территорию от иностранного агрессора. С такой ситуацией не мирилась бы ни одна страна. Поэтому логично для Украины защищать себя, а другим - помочь ей", - добавил Волкер.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", специальный посланник Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер утверждает, что до конца 2018 года урегулирования ситуации на Донбассе невохможно.