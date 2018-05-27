12:31 27.05.2018 | Политика | Новости
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Грузия может стать членом НАТО уже в 2021 году

Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили анонсировал возможную дату получения официального членства в НАТО. Об этом передает грузинский Первый канал.

Грузия может стать членом НАТО уже в 2021 году

Единственно преграждающим фактором для вступления страны в ряд оборонного блока остаются геополитические реальности, а именно оккупация части грузинской территории российскими войсками. Министр отметил, что Россия стала главной угрозой демократическому миру и демократическим ценностям на Северном Кавказе, и что Грузия могла бы стать успешным форпостом НАТО в этом регионе.

Со словами Квирикашвили солидарны министр по вопросам примирения и гражданского равноправия Кетеван Цихелашвили и глава Минздрава Давид Сергиенко.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал главные критерии для вступления Украины в НАТО. Выбирая НАТО - Киев должен быть готовым четком выполнению плана реформирования вооруженных сил и подготовке к евроатлантической интеграции. 


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