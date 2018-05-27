Австрия намерена усилить борьбу с нелегальными мигрантами

По его словам, стоит наделить Агентство по контролю за внешними границами ЕС правами и механизмами борьбы с нелегальной миграцией на федеральном или региональном уровнях. В результате сотрудники ведомства смогут без согласия высших профильных институций задерживать нелегалов на внешних границах Евросоюза, предоставлять мигрантам помощь, и отправлять обратно на родину.

Курц категорически высказался в отношении политики распределения квот для приема беженцев странами ЕС, особенно если они не будут учитывать приток мигрантов.

"Запад ругает Восток, Север жалуется на юг и наоборот. Я наблюдаю за этим с большой тревогой", - резюмирует молодой австрийский лидер.

Как сообщалось в "УРА-Информ", за минувший 2017 год в Европу прибыло на 63 процента меньше беженцев из остальных государств сравнительно с предыдущим 2016 годом. С начала текущего 2018 года в Европу въехало более 25 тысяч беженцев по Средиземноморскому мору. Около 41 процента от этого количества приняла Италия, приблизительно 38 процента - Греция и примерно 21 процента - Испания.