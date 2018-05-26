Украине не стоит забывать о продолжении курса реформ, - Столтенберг

По его словам, перспектива возможного вступления в Альянс является делом будущего, сейчас же Киеву стоит сосредоточиться на продолжении институциональных реформ. Украина должна самостоятельно решить свой дальнейший вектор продвижения. Выбирая НАТО - Киев должен быть готовым четком выполнению плана реформирования вооруженных сил и подготовке к евроатлантической интеграции.

Генсек также негативно высказался на счет агрессивной политики Российской Федерации в отношении восточных территорий Украины и Крыма.

"Мы не признаем идею зон влияния, согласно которой сильные страны имеют право решать, что их соседи могут или не могут сделать", - подытожил Столтенберг.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно глава Консультативной миссии Евросоюза в Украине Кястутис Ланчинскас потребовал от украинских депутатов предоставить соответствие законопроекта “О национальной безопасности” с нормами ЕС и НАТО.