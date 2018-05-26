18:44 26.05.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Украине не стоит забывать о продолжении курса реформ, - Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал главные критерии для вступления Украины в НАТО. Об этом передает Польское радио.

Украине не стоит забывать о продолжении курса реформ, - Столтенберг

По его словам, перспектива возможного вступления в Альянс является делом будущего, сейчас же Киеву стоит сосредоточиться на продолжении институциональных реформ. Украина должна самостоятельно решить свой дальнейший вектор продвижения. Выбирая НАТО - Киев должен быть готовым четком выполнению плана реформирования вооруженных сил и подготовке к евроатлантической интеграции. 

Генсек также негативно высказался на счет агрессивной политики Российской Федерации в отношении восточных территорий Украины и Крыма.

"Мы не признаем идею зон влияния, согласно которой сильные страны имеют право решать, что их соседи могут или не могут сделать", - подытожил Столтенберг.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно глава Консультативной миссии Евросоюза в Украине Кястутис Ланчинскас потребовал от украинских депутатов предоставить соответствие законопроекта “О национальной безопасности” с нормами ЕС и  НАТО


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