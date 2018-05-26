Саудовская Аравия отказалась покупать немецкие товары

Сообщается, что конфликт между двумя государствами возник на почве негативных высказываний министра иностранных дел Германии, который обвинил саудитов в поддержке терроризма. В считанные дни пришел ответ правительства саудитов о деактивации заказа автоконцерна Daimler, который должен был изготовить сотни пассажирских автобусов для саудитов. В результате в санкционном списке Эр-Рияда оказались такие компании, как Siemens, Bayer и Boehringer.

Стоит отметить, что подобные действия правительства СА не идут на пользу ни одной из стран. В 2017 году объем немецкого экспорта в королевство составил 6,6 млрд евро, что в два раза больше, чем в соседний Иран.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд предупредил о возможности военного конфликта с Ираном, в ближайшие 10-15 лет. Саудовская Аравия обвиняет Иран в незаконной поставке вооружения, в том числе ракет, повстанцам в Йемене. Таким образом, саудиты вынуждены выделять дополнительные средства на обороноспособность государства.