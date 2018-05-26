14:10 26.05.2018 | Политика | Новости
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Саудовская Аравия отказалась покупать немецкие товары

Саудовский кронпринц Мухаммед бен Сальман Аль Сауд запретил покупать товары и продукты у немецких производителей. Об этом передает Der Spiegel.

Саудовская Аравия отказалась покупать немецкие товары

Сообщается, что конфликт между двумя государствами возник на почве негативных высказываний министра иностранных дел Германии, который обвинил саудитов в поддержке терроризма. В считанные дни пришел ответ правительства саудитов о деактивации заказа автоконцерна Daimler, который должен был изготовить сотни пассажирских автобусов для саудитов. В результате в санкционном списке Эр-Рияда оказались такие компании, как Siemens, Bayer и Boehringer. 

Стоит отметить, что подобные действия правительства СА не идут на пользу ни одной из стран. В 2017 году объем немецкого экспорта в королевство составил 6,6 млрд евро, что в два раза больше, чем в соседний Иран. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд предупредил о возможности военного конфликта с Ираном, в ближайшие 10-15 лет. Саудовская Аравия обвиняет Иран в незаконной поставке вооружения, в том числе ракет, повстанцам в Йемене. Таким образом, саудиты вынуждены выделять дополнительные средства на обороноспособность государства.


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