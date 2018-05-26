Саакашвили организует пресс-конференцию в Гааге

Об этом сообщили в пресс-службе политической партии.

Отмечается, что в Нидерландах в Гааге состоится совместная пресс-конференция профессора Жефри Робертсона и Михаила Саакашвили по поводу нарушения Петром Порошенко прав человека.

Известно, что в Киеве пресс-конференция будет транслироваться вживую в бизнес-центре "Леонардо".

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", судебное заседание по вопросу гражданства лидера "Руха новых сил" Михеила Саакашвили в Кассационном административном суде Верховного Суда в очередной раз перенесли.