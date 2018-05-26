02:00 26.05.2018 | Политика | Новости
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Саакашвили организует пресс-конференцию в Гааге

Бывший председатель Одесской облгосадминистрации, лидер "Руха новых сил" Михаил Саакашвили намерен, 29 мая, в Гааге выступить на совместной пресс-конференции вместе с адвокатом королевской семьи Нидерландов профессором Жефри Робертсоном.

Саакашвили организует пресс-конференцию в Гааге

Об этом сообщили в пресс-службе политической партии.

Отмечается, что в Нидерландах в Гааге состоится совместная пресс-конференция профессора Жефри Робертсона и Михаила Саакашвили по поводу нарушения Петром Порошенко прав человека.

Известно, что в Киеве пресс-конференция будет транслироваться вживую в бизнес-центре "Леонардо".

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", судебное заседание по вопросу гражданства лидера "Руха новых сил" Михеила Саакашвили в Кассационном административном суде Верховного Суда в очередной раз перенесли.


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