Порошенко прокомментировал петицию о "Защите традиционных семейных ценностей"

Об этом информирует официальный сайт лидера государства.

Лидер страны отметил, что подобные законодательные инициативы антиконституционные, потому что скоординированные на ограничение прав людей, среди которых законный марш равенства.

Порошенко подчеркнул, что необходимо построить толерантное, демократическое и европейское население в стране, которое будет знать свои обязанности. Так, каждый человек не должен посягать на права и свободы, честь и достоинство других людей. Он добавил, что не может быть привилегий или контроля по признакам расы, цвета кожи, политических, религиозных и других убеждений, пола, этнического и социального происхождения, материального состояния, местожительства, по языковым или другим пунктам.

Президент подчеркнул, что в Украине на законодательном уровне неразрешены все проявления дискриминации, в том числе и подстрекательство. В частности, это приказы, инструкции или призывы, скоординированные на ограничение прав и свобод, например, по признаку сексуальной ориентации.

Петиция была размещена 8 февраля 2018 года гражданином Виктором Танцюрой.За нее отдали свой голос 25 тыс. 839 людей при необходимых 25 тыс.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на сайте Киевского городского совета зарегистрировали семь петиций с требованием отмены повышения стоимости проезда в столичном метрополитене до восьми гривен.