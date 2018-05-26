Макрон готов поддержать новые антироссийские санкции

Президент Франции Эммануэль Макрон после встречи с президентом России Владимиром Путиным дал большое интервью для журналистов, где он выразил обеспокоеность возобновлением еще более "репрессивное" санкционной волны в отношении России. В июле 2018 года страны-члены ЕС могут опять поднять вопрос антироссийских санкций, что не стоит в интересах наших государств.

"Мы не будем отменять санкции, если ничего не будет сделано. Это то, что мы обсуждали с Владимиром Путиным", - подытожил французский президент.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее Министерство иностранных дел Польши анонсировало новую порцию экономических санкций в отношении России. Варшава сильно обеспокоена ситуацией, которая сложилась на Крымском полуострове. Москва, как и ранее, не продемонстрирует шаги по освобождению оккупированных территорий Украины. Польша никогда не признает оккупацию восточных территорий Украины и Крыма.