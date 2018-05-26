11:58 26.05.2018 | Политика | Новости
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Колумбия готовится стать членом НАТО

Сегодня, 26 мая Колумбия официально достигла соглашения о партнерстве с НАТО. Об этом своим согражданам сообщил президент латиноамериканской страны Хуан Мануэль Сантос.

Колумбия готовится стать членом НАТО

По его словам, эта дата запомнится в истории всех стран Латинской Америки, так как Колумбия на сегодняшний день станет единственным государством, вошедшим в привелегированный клуб Альянса. Подписания соглашения о сотрудничестве с НАТО, как утверждают некоторые эксперты в Белом доме, могу пошатнуть прежние представления соседей Колумбии в Южной Америке о проведении мер безопасности.

В первую очередь это касается создания армейских баз, что негативно может отобразиться на внешней политике страны.

"На следующей неделе мы оформим вступление Колумбии в НАТО как глобального партнера", - отмечает в своем Twitter колумбийский лидер. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео и министры иностранных дел стран НАТО подтвердили, что не будут вести дел с Россией, как обычно. 


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