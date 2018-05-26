Колумбия готовится стать членом НАТО

По его словам, эта дата запомнится в истории всех стран Латинской Америки, так как Колумбия на сегодняшний день станет единственным государством, вошедшим в привелегированный клуб Альянса. Подписания соглашения о сотрудничестве с НАТО, как утверждают некоторые эксперты в Белом доме, могу пошатнуть прежние представления соседей Колумбии в Южной Америке о проведении мер безопасности.

В первую очередь это касается создания армейских баз, что негативно может отобразиться на внешней политике страны.

"На следующей неделе мы оформим вступление Колумбии в НАТО как глобального партнера", - отмечает в своем Twitter колумбийский лидер.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео и министры иностранных дел стран НАТО подтвердили, что не будут вести дел с Россией, как обычно.