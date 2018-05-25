17:16 25.05.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Стали известны подробности предстоящей встречи Порошенко с президентом ФРГ

29-30 мая 2018 года в столице пройдет официальный визит в Украину лидера Федеративной Республики Германия Франка-Вальтера Штайнмайера. Он прибудет по приглашению президента Украины Петра Порошенка.

Стали известны подробности предстоящей встречи Порошенко с президентом ФРГ

Об этом сообщает пресс-служба президента.

Запланировано обсуждение масштабного перечня вопросов двустороннего и многостороннего взаимодействия. В частности, правители стран обговорят следущие шаги Германии в сторону поддержки европейской и евроатлантической интеграции Украины.

Отмечается, что отдельным вниманием упомянут ситуацию на временно неподконтрольном Донбассе и дело о размещении миротворческой миссии ООН в оккупированной территории.

В ведомстве также заявили, что программа пребывания предусматривает поездку президента Германии в город Львов. Также в рамках его визита на 29 мая в Киеве запланированы переговоры с премьер-министром Владимиром Гройсманом.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в 2018 году был произведен анализ тех иностранных инвесторов, которые давно уже работают в Украине, 83% из которых рассчитывают на рост.


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