В Испании могут пройти внеочередные выборы премьера

По его словам, оппозиционные силы всех мастей намеренно пытаются спекулировать на теме Каталонского референдума, канализируя, таким образом, уголовную ответственность его бывшего главы Карлеса Пучдемона и его команды, а также дестабилизируя ситуацию в стране в целом. Любые политические ротации всегда приводят к непрогнозируемым негативным экономическим последствия, но многие партийные лидеры этого не понимают.

"В целом, это плохо для Испании, ее жителей и ее будущего", - подытожил Рахой.

Напомним, что экс-глава Каталонии Карлес Пучдемон обжаловал решение испанского суда, обвинившего его в подстрекательстве к бунту. Отмечается, что гласной причиной для отмены решения суда защита политика указала, что бунт "предполагает насилие", призывов к которому, по мнению Пудчемона не было.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно испанская полиция и спецпрокуратура по борьбе с коррупцией запустила старт программы в связи с нелегальным финансированием референдума о независимости.