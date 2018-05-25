В Испании могут пройти внеочередные выборы премьера

Премьер-министр Испании Мариано Рахой предупредил оппозиционных оппонентов, что он не собирается уходить в отставку и проводить внеочередные парламентские выборы. Об этом передает El Mundo.
По его словам, оппозиционные силы всех мастей намеренно пытаются спекулировать на теме Каталонского референдума, канализируя, таким образом, уголовную ответственность его бывшего главы Карлеса Пучдемона и его команды, а также дестабилизируя ситуацию в стране в целом. Любые политические ротации всегда приводят к непрогнозируемым негативным экономическим последствия, но многие партийные лидеры этого не понимают.
"В целом, это плохо для Испании, ее жителей и ее будущего", - подытожил Рахой.
Напомним, что экс-глава Каталонии Карлес Пучдемон обжаловал решение испанского суда, обвинившего его в подстрекательстве к бунту. Отмечается, что гласной причиной для отмены решения суда защита политика указала, что бунт "предполагает насилие", призывов к которому, по мнению Пудчемона не было.
Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно испанская полиция и спецпрокуратура по борьбе с коррупцией запустила старт программы в связи с нелегальным финансированием референдума о независимости.
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