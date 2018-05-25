23:20 25.05.2018 | Политика | Новости
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В Грузии появилось новое название для Литвы

Власти Грузии приняли решение использовать аутентичное название страны - Лиетува, вместо старого именования - Литовская Республика. Об этом передает официальный сайт МИД Грузии.

В Грузии появилось новое название для Литвы

Сообщается, что грузинская сторона не могла остаться в стороне и также решила обозначить Литву в ее историческом наименовании. Подобный дружественный жест премьер-министр страны Пашинян решил приурочить в преддверии визита президента Литвы Дали Грибаускайте.

Тбилиси также поддерживает инициативу Вильнюса в стремлении провести декоммунизацию старых названий улиц и площадей, предоставив им названия, связанные с лицами известных представителей национальной истории. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее правительство Литвы также изменило официальное название Грузии на Сакартвело Sakartvelo). Граждане Литвы обязательно подхватят это новшество, и уже неформально укоренившееся в кругу друзей аутентичное название Грузии станет для каждого литовца очень знакомым и будет употребляться в повседневной жизни.

 


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