В Грузии появилось новое название для Литвы

Сообщается, что грузинская сторона не могла остаться в стороне и также решила обозначить Литву в ее историческом наименовании. Подобный дружественный жест премьер-министр страны Пашинян решил приурочить в преддверии визита президента Литвы Дали Грибаускайте.

Тбилиси также поддерживает инициативу Вильнюса в стремлении провести декоммунизацию старых названий улиц и площадей, предоставив им названия, связанные с лицами известных представителей национальной истории.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее правительство Литвы также изменило официальное название Грузии на Сакартвело Sakartvelo). Граждане Литвы обязательно подхватят это новшество, и уже неформально укоренившееся в кругу друзей аутентичное название Грузии станет для каждого литовца очень знакомым и будет употребляться в повседневной жизни.