Россия готовится к наступательным действиям на Донбассе после ЧМ по футболу

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что разведка нашей страны в последнее время фиксирует активную концентрацию российских войск от государственной границы.
Об этом передает пресс-служба СНБО.
Как утверждает Турчинов, на Донбассе используется запрещенная Минскими соглашениями артиллерия, танки, реактивные системы залпового огня. Также обстрелы по украинской территории ведутся на глубину до 10 километров, в результате чего уничтожается гражданская инфраструктура и есть погибшие среди мирного населения.
Кроме того, находясь в районе поселков Зайцево и Пивденное, который был взят под контроль украинскими военными, глава СНБО отметил, что, несмотря на постоянные провокации со стороны боевиков, украинская сторона значительно улучшила свои позиции.
"Украинские военные готовы к решительному противодействию любым провокациям со стороны российско-оккупационных войск", - подчеркнул он.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Россия отправила на восток Украины очередную автоколонну с так называемой "гуманитарной помощью". Это уже 77-й так называемый "гуманитарный конвой", который российское Министерства чрезвычайных ситуаций отправляет в помощь боевикам.
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