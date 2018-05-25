Россия готовится к наступательным действиям на Донбассе после ЧМ по футболу

Об этом передает пресс-служба СНБО.

Как утверждает Турчинов, на Донбассе используется запрещенная Минскими соглашениями артиллерия, танки, реактивные системы залпового огня. Также обстрелы по украинской территории ведутся на глубину до 10 километров, в результате чего уничтожается гражданская инфраструктура и есть погибшие среди мирного населения.

Кроме того, находясь в районе поселков Зайцево и Пивденное, который был взят под контроль украинскими военными, глава СНБО отметил, что, несмотря на постоянные провокации со стороны боевиков, украинская сторона значительно улучшила свои позиции.

"Украинские военные готовы к решительному противодействию любым провокациям со стороны российско-оккупационных войск", - подчеркнул он.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Россия отправила на восток Украины очередную автоколонну с так называемой "гуманитарной помощью". Это уже 77-й так называемый "гуманитарный конвой", который российское Министерства чрезвычайных ситуаций отправляет в помощь боевикам.