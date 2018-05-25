Разведка фиксирует активную концентрацию войск РФ на границе с Украиной, - Турчинов

Не исключено, что Россия готовит провокации и наступление. Об этом в пятницу, 25 мая, во время визита на передовые позиции, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов.

По словам Турчинова, украинская разведка наблюдает концентрацию российских войск в непосредственной близости от государственной границы. Это говорит о подготовке российским военно-политическим руководством масштабных провокаций и наступательных действий, которые могут начаться в любое время.

Кроме того, находясь в районе поселков Зайцево и Южное, который был взят под контроль украинскими военными, Турчинов отметил, что, несмотря на постоянные провокации со стороны боевиков, украинская сторона значительно улучшила свои позиции. Украинские военные готовы к решительному противодействию любым провокациям со стороны российско-оккупационных войск, - подчеркнул секретарь СНБО.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Турчинов заявил, что боевики обстреливают подконтрольные Украине районы вглубь до 30 километров.