Рада в пятницу не будет рассматривать поправки к законопроекту об АКС

За последние два дня, когда народные депутаты работали над поправками, парламент Украины рассмотрела более 1200 поправок. Об этом сообщила журналистам первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко.

Она также напомнила, что еще остается около 700 поправок. И сразу в следующий сессионный вторник мы с вами вернемся к их рассмотрению, - заверила народный депутат.

Напомним, согласно повестке дня заседания Верховной Рады, до 11 часов утра в парламенте прошел час вопросов к правительству. А после объявления депутатских запросов должно было продолжиться рассмотрение законопроекта об антикоррупционном суде во втором чтении.

Как собщал УРА-Информ, вчера первый вице-спикер Ирина Геращенко пояснила, что есть небольшой блок поправок с 690-й по 740-ю, где комитет не определился. Мы вернемся к ним в последний час, когда мы будем подходить уже к голосованию, - отметила она.