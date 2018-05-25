Порошенко собирает инвестиционный совет для обсуждения мер безопасности

В пятницу, 25 мая, состоится заседание Национального инвестиционного совета пройдет сегодня.
Президент Украины Петр Порошенко созывает собрание в Мариинском дворце для обсуждения усиления мер безопасности. Как сообщает пресс-служба главы государства, заседание назначено на 11 часов утра.
В свою очередь заместитель главы Администрации президента Украины Дмитрий Шимкив сообщил, что это будет первое заседание Национального инвестиционного совета при президенте Украины.
По его словам, заседание в Мариинском дворце состоится при участии президента Украины, премьер-министра, членов правительства и других.
При этом меры безопасности вблизи уже усиливают. В частности, устанавливают дополнительные заграждения. Местность также усиленно охраняют.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, в столице поздно вечером, 24 мая, группа из 20 человек в масках напала на болельщиков английского футбольного клуба "Ливерпуль", которые приехали в Украину на финал Лиги чемпионов.
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