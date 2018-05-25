10:15 25.05.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Порошенко пообещал сделать все для освобождения Сущенко и других политзаключенных

Президент Украины Петр Порошенко обещает сделать все, чтобы украинский журналист Роман Сущенко, а также другие политические заключенные, которых удерживает Россия, были освобождены.

Порошенко пообещал сделать все для освобождения Сущенко и других политзаключенных

Об этом глава государства написал в пятницу утром, 25 мая, в Twitter. Он также напомнил, что сегодня в России продолжается судилище над украинским журналистом.

Он, как и более 60 других украинцев - политический заложник кремлевского режима. Вместе с нашими партнерами мы и дальше будем делать все, чтобы вернуть Романа и всех украинских политзаключенных домой, - заявил Порошенко.

Напомним, как сообщал УРА-Иформ, в прошлом месяце Сущенко изменили условия содержания под стражей. В частности, его перевели в одиночную камеру. Украинская сторона расценивает как психологическое давление.

Сущенко задержали сотрудники Федеральной службы безопасности России в октябре 2016 года в Москве. По версии ФСБ, он является кадровым сотрудником украинской военной разведки. В отношении Сущенко открыто уголовное дело по статье "шпионаж". Украинец любые обвинения отрицает.


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