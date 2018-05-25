07:29 25.05.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Порошенко по телефону обсудил с Мэй мобилизацию международного сообщества в противостоянии России

Президент Украины в четверг вечером, 24 мая, провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй.

Порошенко по телефону обсудил с Мэй мобилизацию международного сообщества в противостоянии России

Глава государства во время беседы обсудили мобилизацию международного сообщества в противостоянии агрессивной политике России в контексте подготовки к саммиту Большой семерки, который состоится 8-9 июня в Канаде.

Как сообщает пресс-служба президента, Порошенко, в частности, отметил необходимость усиления международного давления на Россию до полного выполнения ею Минских договоренностей.

Собеседники подчеркнули важность продолжения и усиления санкций против РФ, в частности в контексте строительства ею незаконного керченского моста с оккупированным Крымским полуостровом.

Порошенко и Мэй также выразили полную поддержку заключения, обнародованного группой по расследованию катастрофы самолета MH-17, и назвали его очередным доказательством российской агрессии. Они также говорили об усилении международного давления на Кремль для освобождения украинских заложников и политических заключенных.

Кроме того, обсудили пути расширения двустороннего сотрудничества в области безопасности и в оборонной сфере.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 23 мая президент Украины Петр Порошенко во время телефонного разговора с президентом Турции Тайипом Эрдоганом отметил важность ускорения процесса переговоров, которые касаются заключения соглашения между Украиной и Турцией о свободной торговле.


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