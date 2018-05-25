Польша продолжит создавать пояс "санкционного давления" на Россию

Варшава сильно обеспокоена ситуацией, которая сложилась на Крымском полуострове. Москва, как и ранее, не продемонстрирует шаги по освобождению оккупированных территорий Украины. Польша никогда не признает оккупацию восточных территорий Украины и Крыма.

Польский министр иностранных дел заверил, что всячески будет оказывать поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины в международно-признанных границах. Главы внешнеполитических ведомств оговорили вариант возможного усиления санкций в отношении страны-агрессора. Аналогичных шагов Киев и Варшава ожидабт от европейских партнеров и Вашингтона.

Как сообщалось в "УРА-Информ", Совет Евросоюза планирует в конце июня текущего 2018, года рассмотреть вопрос о продлении санкций против Российской Федерации.