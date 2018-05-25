20:18 25.05.2018 | Политика | Новости
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Польша продолжит создавать пояс "санкционного давления" на Россию

Министерство иностранных дел Польши анонсировало новую порцию экономических санкций в отношении России. Об этом говорилось  во время консультаций на уровне директоров договорно-правовых департаментов МИД Украины и Польши относительно правовых последствий оккупации Крыма.

Польша продолжит создавать пояс

Варшава сильно обеспокоена ситуацией, которая сложилась на Крымском полуострове. Москва, как и ранее, не продемонстрирует шаги по освобождению оккупированных территорий Украины. Польша никогда не признает оккупацию восточных территорий Украины и Крыма.

Польский министр иностранных дел заверил, что всячески будет оказывать поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины в международно-признанных границах. Главы внешнеполитических ведомств оговорили вариант возможного усиления санкций в отношении страны-агрессора. Аналогичных шагов Киев и Варшава ожидабт от европейских партнеров и Вашингтона.

Как сообщалось в "УРА-Информ", Совет Евросоюза планирует в конце июня текущего 2018, года рассмотреть вопрос о продлении санкций против Российской Федерации. 


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