Парубий в пятницу отправится Грузии

Председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий в пятницу, 25 мая, отправится с визитом в Грузии.
В Тбилиси он будет находится два дня и примет участие в торжественной церемонии, посвященной 100-летию первой демократической республики Грузии. Как сообщает пресс-служба Аппарата парламента, предполагается участие председателя Верховной рады Украины в круглом столе "Сотрудничество ради процветания - стратегия следующего века". По окончании планируется общение председателя Верховной рады Украины с представителями СМИ, - отмечается в сообщении.
Кроме того, в рамках визита в Тбилиси Парубий возложит цветы к памятнику Тарасу Шевченко.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, Федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер намерен приехать с визитом в Украину на следующей неделе. Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко Открывая заседание Национального инвестиционного совета в пятницу, 25 мая.
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО
Ботанический сад имени Гришко утонул в сирени - ФОТО
В ботсаду Киева зацвели первые магнолии - ФОТО
Порошенко посетил праздничные богослужения и поздравил украинцев с Пасхой
Весна пришла: как в Киеве справляются со снежным коллапсом