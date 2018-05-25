13:32 25.05.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Парубий в пятницу отправится Грузии

Председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий в пятницу, 25 мая, отправится с визитом в Грузии.

Парубий в пятницу отправится Грузии

В Тбилиси он будет находится два дня и примет участие в торжественной церемонии, посвященной 100-летию первой демократической республики Грузии. Как сообщает пресс-служба Аппарата парламента, предполагается участие председателя Верховной рады Украины в круглом столе "Сотрудничество ради процветания - стратегия следующего века". По окончании планируется общение председателя Верховной рады Украины с представителями СМИ, - отмечается в сообщении.

Кроме того, в рамках визита в Тбилиси Парубий возложит цветы к памятнику Тарасу Шевченко.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер намерен приехать с визитом в Украину на следующей неделе. Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко Открывая заседание Национального инвестиционного совета в пятницу, 25 мая.


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