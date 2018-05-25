13:37 25.05.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Могерини рассказала, каким должен быть Антикоррупционный суд в Украине

Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини заявила, что в Украине необходимо как можно скорее создать антикоррупционный суд, но он должен быть полностью независимым.

Могерини рассказала, каким должен быть Антикоррупционный суд в Украине

Об этом стало известно на совместной пресс-конференции с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом в понедельник в Киеве, 25 мая.

Как заявила Могерини, она провела переговоры с главой украинского правительства Владимиром Гройсманом, который дал согласия на создания независимого Антикоррупционного суда в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии. В частности, эта структура очень важна не только для бизнес-климата, но и для бизнес среды, инвестиционного климата и продолжения процесса приватизации, реформ энергетической и земельной сфер, считает вице-президент Еврокомиссии.

Также напоследок Могерини подчеркнула, что Антикоррупционный суд должен иметь полномочия для осуществления надлежавшего судебного расследования и обеспечивал бы привлечение к ответственности тех, кто совершал коррупционные преступления.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Европейском союзе имеют надежды на то, что существуют уже все основания для окончательного принятия в Украине закона про Антикоррупционный суд.


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