Миротворцы ООН должны появится на Донбассе вместо российских военных, - Волкер

Об этом он рассказал в интервью шведскому изданию Dagens Nyheter.

Представитель Госдепа утверждает, что Россия проводит на Донбассе военную операцию, также военные и гражданские власти там полностью подчиняются приказам русских. Однако, есть решение, которое может урегулировать ситуацию на Донбассе - миротворческие силы ООН должны обеспечить в регионе безопасность и взять под свой контроль границу.

Волкер считает, что это создало бы предпосылки для реализации Минских соглашений.

"Дело - за Владимиром Путиным, если он в этом заинтересован. Я думаю, что восстановить мир возможно", - также отметил спецпредставитель США.

Он также добавил, что заставить Россию вывести свои войска с Донбасса можно, когда она поймет, что оккупация части Украины не в ее интересах.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", президент Украины Петр Порошенко утверждает, что до конца года будет точно известна точная дата ввода "голубых шлемов" на восток Украины.