08:37 25.05.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Миротворцы ООН должны появится на Донбассе вместо российских военных, - Волкер

Спецпредставитель Госдепартамента Соединенных Штатов по делам Украины Курт Волкер заявил, что миротворческие силы Организации Объединенных Наций должны заменить российские войска на Донбассе.

Миротворцы ООН должны появится на Донбассе вместо российских военных, - Волкер

Об этом он рассказал в интервью шведскому изданию Dagens Nyheter.

Представитель Госдепа утверждает, что Россия проводит на Донбассе военную операцию, также военные и гражданские власти там полностью подчиняются приказам русских. Однако, есть решение, которое может урегулировать ситуацию на Донбассе - миротворческие силы ООН должны обеспечить в регионе безопасность и взять под свой контроль границу.

Волкер считает, что это создало бы предпосылки для реализации Минских соглашений.

"Дело - за Владимиром Путиным, если он в этом заинтересован. Я думаю, что восстановить мир возможно", - также отметил спецпредставитель США.

Он также добавил, что заставить Россию вывести свои войска с Донбасса можно, когда она поймет, что оккупация части Украины не в ее интересах.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", президент Украины Петр Порошенко утверждает, что до конца года будет точно известна точная дата ввода "голубых шлемов" на восток Украины.


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