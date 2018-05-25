Миротворцы ООН должны появится на Донбассе вместо российских военных, - Волкер

Спецпредставитель Госдепартамента Соединенных Штатов по делам Украины Курт Волкер заявил, что миротворческие силы Организации Объединенных Наций должны заменить российские войска на Донбассе.
Об этом он рассказал в интервью шведскому изданию Dagens Nyheter.
Представитель Госдепа утверждает, что Россия проводит на Донбассе военную операцию, также военные и гражданские власти там полностью подчиняются приказам русских. Однако, есть решение, которое может урегулировать ситуацию на Донбассе - миротворческие силы ООН должны обеспечить в регионе безопасность и взять под свой контроль границу.
Волкер считает, что это создало бы предпосылки для реализации Минских соглашений.
"Дело - за Владимиром Путиным, если он в этом заинтересован. Я думаю, что восстановить мир возможно", - также отметил спецпредставитель США.
Он также добавил, что заставить Россию вывести свои войска с Донбасса можно, когда она поймет, что оккупация части Украины не в ее интересах.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", президент Украины Петр Порошенко утверждает, что до конца года будет точно известна точная дата ввода "голубых шлемов" на восток Украины.
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