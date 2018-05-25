09:33 25.05.2018 | Политика | Новости
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Макрон говорил с Путиным о минских соглашениях и Сенцове

Президент Франции Эммануэль Макрон в четверг, 24 мая, провел встречу с президентом России Владимир Путин.

Макрон говорил с Путиным о минских соглашениях и Сенцове

Переговоры состоялись в рамках Петербургского экономического форума. Президенты говорили о выполнении минских договоренностей по урегулированию ситуации на востоке Украины и политзаключенном украинце Олеге Сенцове.

Как сообщил на брифинге Макрон, речь также шла о правах человека, а также были упомянуты многие вопросы, в том числе господин Сенцов. Я говорил президенту, что это очень чувствительные вопроса для нашей страны, поскольку интеллектуальная элита очень озабочена, - рассказал Макрон, добавив, что "не управляет системой юстиции Росси, но надеется на искренний диалог.

В свою очередь Путин в ответ на вопрос французского журналиста сказал, что осужденный в России к 20 годам лишения свободы украинский режиссер Олег Сенцов "был осужден за подготовку терактов", и напомнил об арестованном в Украине Кирилле Вышинском.

В ходе встречи также обсуждался выход США из иранской ядерной сделки и Сирия.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, накануне Петр Порошенко обговорил с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель и лидером Франции Эммануэлем Макроном положение украинских заключенных на захваченных территориях и в Российской Федерации. Президент Украины отметил, что во время деловой встречи была затронута тема гуманитарных составляющих, вреди которых наболевшим является момент с заложниками, которых незаконно заключили на оккупированной территории.


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