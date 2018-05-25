12:59 25.05.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Комитет предлагает Раде принять отчет Антимонопольного комитета за 2017 год

Комитет парламента по вопросам экономической политики порекомендовал Верховной раде принять к сведению отчет Антимонопольного комитета Украины за 2017 год.

Комитет предлагает Раде принять отчет Антимонопольного комитета за 2017 год

Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР.

Отмечается, что после слушания отчета АМКУ о проделанной работе за 2017 год, который был представлен главой Антимонопольного комитета Украины Юрием Терентьевым, поступило предложение обратить особое внимание на соответствующий отчетный план.

Так, в результате рассмотрения комитет принял решение рекомендовать Верховной раде Украины принять к сведению отчет Антимонопольного комитета Украины за 2017 год согласно направленному проекту постановления Верховной рады Украины.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", парламент рассмотрит избрание членов Центральной избирательной комиссии. По словам спикера, если эту среду на заседании комитета будет принято решение, в четверг появится возможность включить его в повестку дня для рассмотрения.


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