Комитет предлагает Раде принять отчет Антимонопольного комитета за 2017 год

Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР.

Отмечается, что после слушания отчета АМКУ о проделанной работе за 2017 год, который был представлен главой Антимонопольного комитета Украины Юрием Терентьевым, поступило предложение обратить особое внимание на соответствующий отчетный план.

Так, в результате рассмотрения комитет принял решение рекомендовать Верховной раде Украины принять к сведению отчет Антимонопольного комитета Украины за 2017 год согласно направленному проекту постановления Верховной рады Украины.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", парламент рассмотрит избрание членов Центральной избирательной комиссии. По словам спикера, если эту среду на заседании комитета будет принято решение, в четверг появится возможность включить его в повестку дня для рассмотрения.