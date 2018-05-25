Комитет предлагает Раде принять отчет Антимонопольного комитета за 2017 год

Комитет парламента по вопросам экономической политики порекомендовал Верховной раде принять к сведению отчет Антимонопольного комитета Украины за 2017 год.
Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР.
Отмечается, что после слушания отчета АМКУ о проделанной работе за 2017 год, который был представлен главой Антимонопольного комитета Украины Юрием Терентьевым, поступило предложение обратить особое внимание на соответствующий отчетный план.
Так, в результате рассмотрения комитет принял решение рекомендовать Верховной раде Украины принять к сведению отчет Антимонопольного комитета Украины за 2017 год согласно направленному проекту постановления Верховной рады Украины.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", парламент рассмотрит избрание членов Центральной избирательной комиссии. По словам спикера, если эту среду на заседании комитета будет принято решение, в четверг появится возможность включить его в повестку дня для рассмотрения.
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