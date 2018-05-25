Иран выдвинул ЕС условия для сохранения ядерной сделки

Правительство Ирана ожидает от стран Евросоюза предложений по сохранению ядерной сделки до конца текущего месяца 2018 года.
Об этом говорится на сайте верховного лидера страны Али Хаменеи, передаетинформационное агентство Reuters.
Так, среди них резолюция с осуждением действий США, требование обеспечить продажу иранской нефти и бизнес-транзакция европейских банков с Ираном.
Как заявил верховный лидер страны Али Хаменеи, на протяжении двух лет власти США несколько раз нарушали Совместный всеобъемлющий план действий, а европейцы хранили молчание.
"Великобритания, Франция и Германия должны доказать, что они не будут вести себя нечестно и неблагонадежно, — говорится в сообщении.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", вице-президент Соединенных Штатов Америки Майк Помпео "не продемонстрировал, каким образом отказ от ядерного соглашения усилил или усилит степень защиты региона от ядерного вооружения".
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