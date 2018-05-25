Иран выдвинул ЕС условия для сохранения ядерной сделки

Об этом говорится на сайте верховного лидера страны Али Хаменеи, передаетинформационное агентство Reuters.

Так, среди них резолюция с осуждением действий США, требование обеспечить продажу иранской нефти и бизнес-транзакция европейских банков с Ираном.

Как заявил верховный лидер страны Али Хаменеи, на протяжении двух лет власти США несколько раз нарушали Совместный всеобъемлющий план действий, а европейцы хранили молчание.

"Великобритания, Франция и Германия должны доказать, что они не будут вести себя нечестно и неблагонадежно, — говорится в сообщении.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", вице-президент Соединенных Штатов Америки Майк Помпео "не продемонстрировал, каким образом отказ от ядерного соглашения усилил или усилит степень защиты региона от ядерного вооружения".