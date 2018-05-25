19:50 25.05.2018 | Политика | Новости
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Греция и Македония провели дискуссию в США о названии страны

В Нью-Йорке запустили новый раунд обсуждений между представителями Греции и Македонии при посредничестве ООН. Центральной темой стал поиск договоренности в длительном споре о наименовании Бывшей Югославской Республики Македония.

Греция и Македония провели дискуссию в США о названии страны

Об этом сообщает BalkanInsight.

Дискуссии о названии начались сегодня в Нью-Йорке, в 15.30 по македонскому времени. Перед этим прошли шестичасовые обсуждения между македонским и греческим министрами иностранных дел Николой Димитровым и Никосом Котзиасом.

Перед стартом нового оборота переговоров в Македонии отметили, что поддерживают обнаруженный 18 мая 2018 года во время саммита в Софии компромисс с Грецией. Тогда страны определились с названием "Республика Илинденская Македония".

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", лидеры ведущих политических партий Греции вместе с жителями страны вышли на улицы города с акцией протеста из-за нового названия Македонии - Илинденская Македония.


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