Греция и Македония провели дискуссию в США о названии страны

Об этом сообщает BalkanInsight.

Дискуссии о названии начались сегодня в Нью-Йорке, в 15.30 по македонскому времени. Перед этим прошли шестичасовые обсуждения между македонским и греческим министрами иностранных дел Николой Димитровым и Никосом Котзиасом.

Перед стартом нового оборота переговоров в Македонии отметили, что поддерживают обнаруженный 18 мая 2018 года во время саммита в Софии компромисс с Грецией. Тогда страны определились с названием "Республика Илинденская Македония".

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", лидеры ведущих политических партий Греции вместе с жителями страны вышли на улицы города с акцией протеста из-за нового названия Македонии - Илинденская Македония.