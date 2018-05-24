Венецианская комиссия уступила спорный момент в законопроекте об антикоррупционном суде

Украинская сторона убедила экспертов Венецианской комиссии в необходимости предусмотреть в законопроекте о Высшем антикоррупционном суде норму, согласно которой один из членов коллегии судей АКС должен иметь пятилетний опыт работы в правоохранительной сфере.
Об этом в четверг, 24 мая, сообщил член парламентского комитета по вопросам правовой политики и правосудия Александр Черненко,.
По его словам, этот вопрос также снят с обсуждения с Международным валютным фондом. При этом Черненко не уверен, успеет ли парламент принять законопроект о Высшем антикоррупционном суде в четверг, 24 мая. Решение будет тогда, когда будет консенсус с Международным валютным фондом по праву вето Общественного совета международных экспертов, - уточнил Черненко.
Напомним, Верховная рада Украины на пленарном заседании в четверг, 24 мая, продолжит рассмотрение во втором чтении законопроекта Высшем антикоррупционном суде.
Как сообщал УРА-Информ, в среду депутаты Верховной Рады прошли 235 поправок к законопроекту о Высшем антикоррупционном суде. Всего в документе 1927 правок.
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