Венецианская комиссия уступила спорный момент в законопроекте об антикоррупционном суде

Об этом в четверг, 24 мая, сообщил член парламентского комитета по вопросам правовой политики и правосудия Александр Черненко,.

По его словам, этот вопрос также снят с обсуждения с Международным валютным фондом. При этом Черненко не уверен, успеет ли парламент принять законопроект о Высшем антикоррупционном суде в четверг, 24 мая. Решение будет тогда, когда будет консенсус с Международным валютным фондом по праву вето Общественного совета международных экспертов, - уточнил Черненко.

Напомним, Верховная рада Украины на пленарном заседании в четверг, 24 мая, продолжит рассмотрение во втором чтении законопроекта Высшем антикоррупционном суде.

Как сообщал УРА-Информ, в среду депутаты Верховной Рады прошли 235 поправок к законопроекту о Высшем антикоррупционном суде. Всего в документе 1927 правок.