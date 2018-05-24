В Швеции утвердили закон, чтобы обезопасить женщин от изнасилований

Об этом сообщает Associated Press.

24 мая 2018 года в ходе голосования шведские чиновники одобрили соответствующие перемены в законодательство. За утверждение нововведения голос отдало 257 депутатов.

Отмечается, что закон вступает в силу 1 июля 2018 года.

До этого времени действующее законодательство государства расценивало изнасилование как принуждение к сексуальному акту путем насилия, угроз или злоупотребления уязвимым положением потерпевшего человека.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в Швеции правительство приняло решение о рассылке в сторону 4,8 млн домашних хозяйств государства публичного информационного буклета, которым объясняет населению, что делать если начнется война.