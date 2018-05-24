В Швеции утвердили закон, чтобы обезопасить женщин от изнасилований

Правительство Швеции утвердило новый закон, направленный на то, чтобы повысить безопасность женщин при возможном изнасиловании. Теперь перед интимным контактом, если люди не получат конкретное согласие на такие действия, это будет расцениваться как изнасилование.
Об этом сообщает Associated Press.
24 мая 2018 года в ходе голосования шведские чиновники одобрили соответствующие перемены в законодательство. За утверждение нововведения голос отдало 257 депутатов.
Отмечается, что закон вступает в силу 1 июля 2018 года.
До этого времени действующее законодательство государства расценивало изнасилование как принуждение к сексуальному акту путем насилия, угроз или злоупотребления уязвимым положением потерпевшего человека.
Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в Швеции правительство приняло решение о рассылке в сторону 4,8 млн домашних хозяйств государства публичного информационного буклета, которым объясняет населению, что делать если начнется война.
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