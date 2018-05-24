В ООН настаивают на встрече Трампа с Ким Чен Ыном

Как сообщает Reuters в четверг, 24 мая, он отреагировал на отмену переговоров, запланированных на 12 июня в Сингапуре. При этом Гутерреш призвал стороны продолжать диалог.

По его словам, диалог между Трампом и Ким Чен Ыном абсолютно необходим для полного сокращения арсеналов ядерного оружия на Корейском полуострове, а отмена встречи моет привести к кризису, - заявил генсек ООН.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, президент США Дональд Трамп отменил встречу с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, запланированную на 12 июня в Сингапуре.