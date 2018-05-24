В Новой Зеландии министр подал в отставку из-за звонка в самолете

Соответствующее решение он принял после того, как нарушил правила безопасности на борту самолета. Как сообщает NZ Herald, Твайфорд позвонил, когда самолет готовился к вылету на внутреннем маршруте.

При этом сам министр пояснил, что признает свою ошибку. Я позвонил, когда было запрещено это делать. Это неуместно для всех, но особенно неуместно для меня, как министра транспорта, - сказал Твайфорд, добавив, что звонил сотруднику своего аппарата и на тот момент считал, что это важный разговор.

В то же время, как сообщает Newshub, глава правительства решила не увольнять министра, а лишь отстранить его от должности на время расследования.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович объявил об отставке вице-премьера, министра экономики Мартины Далич на фоне скандала с электронной перепиской о концерне Agrokor.