В Новой Зеландии министр подал в отставку из-за звонка в самолете

Министр транспорта Новой Зеландии Фил Твайфорд объявил об отставке.
Соответствующее решение он принял после того, как нарушил правила безопасности на борту самолета. Как сообщает NZ Herald, Твайфорд позвонил, когда самолет готовился к вылету на внутреннем маршруте.
При этом сам министр пояснил, что признает свою ошибку. Я позвонил, когда было запрещено это делать. Это неуместно для всех, но особенно неуместно для меня, как министра транспорта, - сказал Твайфорд, добавив, что звонил сотруднику своего аппарата и на тот момент считал, что это важный разговор.
В то же время, как сообщает Newshub, глава правительства решила не увольнять министра, а лишь отстранить его от должности на время расследования.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович объявил об отставке вице-премьера, министра экономики Мартины Далич на фоне скандала с электронной перепиской о концерне Agrokor.
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