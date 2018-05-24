В Каталонии полиция проводит аресты за финансирование референдума

Отмечается, что уже задержаны около 22 человек, среди которых депутат от партии Вместе за Каталонию Франсеск де Далмасес.

Высший суд Каталонии, подразделение по экономическим и финансовым преступлениям полиции, и прокуратура по борьбе с коррупцией проводят обыски в здании Совета Барселоны, зданиях женералитета Каталонии и других учреждениях.

В обысках принимают участие в том числе направленные из Мадрида сотрудники полиции, которые помимо Барселоны, работают в Таррагоне и Жироне.

Известно, что сегодня, в общей сложности будут проведены 20 обысков.

Возбуждены дела по обвинениям в хищениях госсредств, злоупотреблении служебным положением, совершении противозаконных сделок государственными чиновниками, подделке документов и мошенничестве при оказании денежной помощи.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", экс-глава Каталонии Карлес Пучдемон обжаловал решение испанского суда, обвинившего его в подстрекательстве к бунту. Отмечается, что гласной причиной для отмены решения суда защита политика указала, что бунт "предполагает насилие", призывов к которому, по мнению Пудчемона не было.