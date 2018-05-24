В Каталонии полиция проводит аресты за финансирование референдума

Испанская полиция и спецпрокуратура по борьбе с коррупцией запустила старт программы в связи с нелегальным финансированием референдума о независимости. Об этом сообщает издание Europa Press.
Отмечается, что уже задержаны около 22 человек, среди которых депутат от партии Вместе за Каталонию Франсеск де Далмасес.
Высший суд Каталонии, подразделение по экономическим и финансовым преступлениям полиции, и прокуратура по борьбе с коррупцией проводят обыски в здании Совета Барселоны, зданиях женералитета Каталонии и других учреждениях.
В обысках принимают участие в том числе направленные из Мадрида сотрудники полиции, которые помимо Барселоны, работают в Таррагоне и Жироне.
Известно, что сегодня, в общей сложности будут проведены 20 обысков.
Возбуждены дела по обвинениям в хищениях госсредств, злоупотреблении служебным положением, совершении противозаконных сделок государственными чиновниками, подделке документов и мошенничестве при оказании денежной помощи.
Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", экс-глава Каталонии Карлес Пучдемон обжаловал решение испанского суда, обвинившего его в подстрекательстве к бунту. Отмечается, что гласной причиной для отмены решения суда защита политика указала, что бунт "предполагает насилие", призывов к которому, по мнению Пудчемона не было.
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