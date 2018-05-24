17:56 24.05.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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В Евросоюзе просят Украину брать во внимание нормы НАТО и ЕС

Глава Консультативной миссии Евросоюза в Украине Кястутис Ланчинскас потребовал от украинских депутатов предоставить соответствие законопроекта “О национальной безопасности” с нормами ЕС и НАТО.

В Евросоюзе просят Украину брать во внимание нормы НАТО и ЕС

Об этом сообщат пресс-служба КМЕС.

Ланчинскас заявил, что Украине необходимо наличие механизма обеспечения соответствующего применения особых полномочий с соблюдением норм Конституции. Председатель миссии подчеркнул, что указанной цели можно достичь лишь посредством создания отдельного сектора Верховной Рады. Его члены будут производить контроль за деятельностью органов, имеющих возможность проводить оперативно-розыскные и негласные следственные мероприятия.

Глава КМЕС заявил, что службы наделены специальными полномочиями, которые дают им право применять меры, временно ограничивающие права людей, для обеспечения защиты и безопасности граждан. Реализации Комитета по надзору за деятельностью спецслужб в Верховной Раде вынуждает принять отдельный закон

Дипломат ЕС также отметил действенность рекомендаций, предложенных КМЕС и международными партнерами, в сфере противостояния внешним и внутренним угрозам. Отдельно Ланчинскас высказался об уточнении статуса, круга полномочий и компетенций Службы безопасности Украины.

По его мнению, для обеспечения эффективной работы и снижения коррупционных рисков Служба безопасности Украины должна быть преобразована в деполитизированную и демилитаризованную спецслужбу, которая будет обеспечивать безопасность внутри страны. Правоохранительные функции СБУ должны ограничиваться только контрразведывательной и антитеррористической деятельностью, а также защитой государственной тайны, по примеру стран-членов ЕС и НАТО.

В данный момаент проект закона “О национальной безопасности” рассматривается во втором чтении. Планируется, что он будет принят до начала летних каникул в Верховной Раде. 

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", более 43 процента украинцев выступили за принятие референдума о вступлении Украины в НАТО


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