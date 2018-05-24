В четверг депутаты прошли тысячу поправок к законопроекту об антикоррупционном суде

Всего в документе 1927 правок. Как сообщает УРА-Информ, сегодня депутаты пропустили блок поправок к законопроекту, касающихся нерешенного вопроса полномочий общественного совета международных экспертов. К нему парламентарии вернутся непосредственно перед голосованием за проект.

При этом первый вице-спикер Ирина Геращенко пояснила, что есть небольшой блок поправок с 690-й по 740-ю, где комитет не определился. Мы вернемся к ним в последний час, когда мы будем подходить уже к голосованию, - отметила она.

Напомним, украинская сторона убедила экспертов Венецианской комиссии в необходимости предусмотреть в законопроекте о Высшем антикоррупционном суде норму, согласно которой один из членов коллегии судей АКС должен иметь пятилетний опыт работы в правоохранительной сфере. Об этом в четверг, 24 мая, сообщил член парламентского комитета по вопросам правовой политики и правосудия Александр Черненко. По его словам, этот вопрос также снят с обсуждения с Международным валютным фондом. При этом Черненко не уверен, успеет ли парламент принять законопроект о Высшем антикоррупционном суде в четверг, 24 мая. Решение будет тогда, когда будет консенсус с Международным валютным фондом по праву вето Общественного совета международных экспертов, - уточнил Черненко.