Украина будет содействовать в привлечении виновных в катастрофе MH17, - Климкин

Главный руководитель Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что виновников авиакатастрофы рейса MH17 должны наказать по справедливости.
Об отчете относительно расследования международной следственной группы украинский министр сообщил в своем микроблоге в Twitter.
Как утверждает Климкин, после подробного выяснение обстоятельств авиакатастрофы рейса MH17 в Украины появился новый шаг к привлечению виновных к ответственности.
"Мы пойдем до конца. Невинных жертв не вернешь, а справедливость и наказание должны обеспечить. Моральная ответственность навсегда с теми, кто это сделал и кто способствовал", - подчеркнул глава МИД.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", представители международной следственной группы заявили, что ракета, которая сбила самолет Malaysia Airlines в Украине в 2014 году, была поставлена российскими военными 53-й бригады.
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