12:38 24.05.2018 | Политика | Новости
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Сийярто намерен обсудить языковой вопрос с украинским коллегой

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в ближайшее время планирует встретиться с главой МИД Украины Павлом Климкиным для дискуссии языкового вопроса.

Сийярто намерен обсудить языковой вопрос с украинским коллегой

Соотвествующие заявиление глава МИД Венгрии сделал после переговоров в Будапеште с помощником госсекретаря США по вопросам европейской и евразийской политики Уэссом Митчеллом, информирует сайт венгерского правительства.

Как утверждает Сийярто, его страна готова решить спор по языковому вопросу с Украиной до саммита Североатлантического альянса.

При этом, сообщение о встрече 29 мая есть в новости на венгроязычной версии правительственного сайта, тогда как в англоязычной версии конкретный день не называется. В украинском МИД встречу Климкина с Сийярто до сих пор не опубликовали.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", дипломат Франции, 42-летняя Изабель Дюмон, продемонстрировала свое хорошее знание  украинского языка, который на протяжении длительного времени изучала тайно.


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