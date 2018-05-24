Сийярто намерен обсудить языковой вопрос с украинским коллегой

Соотвествующие заявиление глава МИД Венгрии сделал после переговоров в Будапеште с помощником госсекретаря США по вопросам европейской и евразийской политики Уэссом Митчеллом, информирует сайт венгерского правительства.

Как утверждает Сийярто, его страна готова решить спор по языковому вопросу с Украиной до саммита Североатлантического альянса.

При этом, сообщение о встрече 29 мая есть в новости на венгроязычной версии правительственного сайта, тогда как в англоязычной версии конкретный день не называется. В украинском МИД встречу Климкина с Сийярто до сих пор не опубликовали.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", дипломат Франции, 42-летняя Изабель Дюмон, продемонстрировала свое хорошее знание украинского языка, который на протяжении длительного времени изучала тайно.