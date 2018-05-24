Президент Эстонии приехала на Донбасс – ФОТО

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Сообщается, что это первый визит иностранного президента в зону боевых действий.

В ходе встречи Наева и президента Эстонии, была договоренность сотрудничества в военной сфере между странами. Также он проинформировал ее о текущей ситуации в Донецкой и Луганской областях, пути реализации гуманитарных мер для обеспечения безопасности жизни мирных граждан и улучшение социальной сферы.

Кроме того, генерал рассказал Кальюлайд о регулярных обстрелах российско-террористическими войсками мирные населенные пункты, в результате чего погибают и люди.

В свою очередь Керсти Кальюлайд выразила поддержку украинским военным в их борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность своей страны.

Известно, что она планирует встретиться с украинскими военными, временно перемещенными лицами и представителями гуманитарных организаций.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", глава государства Эстонии Керсти Кальюлайд станет первой главой иностранного государства, которая посетит освобожденную от сепаратистов часть Донбасса. Отмечается, что президент Эстонии станет первой главой иностранного государства, которая посетит освобожденную от русских захватчиков часть Донбасса.