07:59 24.05.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Порошенко обсудил с Эрдоганом торговое сотрудничество

Президент Украины Петр Порошенко в среду вечером, 23 мая, по телефону переговорил со своим турецким коллегой Тайипом Эрдоганом.

Порошенко обсудил с Эрдоганом торговое сотрудничество

Как сказано на сайт президента Украины, главы государств отметили важность ускорения процесса переговоров, которые касаются заключения соглашения между Украиной и Турцией о свободной торговле.

При этом президенты обменялись мнениями по актуальным вопросам двустороннего и международной повестки дня. Речь шла также о путях расширения взаимовыгодного сотрудничества в энергетической, авиационной и оборонной сферах", - сообщили в представительстве президента Украины.

В свою очередь Порошенко выразил благодарность Эрдогану по поводу его позиции в отношении Украины, что касается территориальной целостности и защиты прав крымских татар.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, президент Украины Петр Порошенко в четверг, 24 мая, намерен посетит Закарпатскую область. Глава государства примет участие в открытии Бескидского тоннеля. Как сообщил источник в Закарпатской областной государственной администрации, визит президент уже подтвержден. Его основная цель - торжественное открытие Бескидского тоннеля, движение по которому будет открыто 25 мая.


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