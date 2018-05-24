Порошенко обсудил с Эрдоганом торговое сотрудничество

Президент Украины Петр Порошенко в среду вечером, 23 мая, по телефону переговорил со своим турецким коллегой Тайипом Эрдоганом.
Как сказано на сайт президента Украины, главы государств отметили важность ускорения процесса переговоров, которые касаются заключения соглашения между Украиной и Турцией о свободной торговле.
При этом президенты обменялись мнениями по актуальным вопросам двустороннего и международной повестки дня. Речь шла также о путях расширения взаимовыгодного сотрудничества в энергетической, авиационной и оборонной сферах", - сообщили в представительстве президента Украины.
В свою очередь Порошенко выразил благодарность Эрдогану по поводу его позиции в отношении Украины, что касается территориальной целостности и защиты прав крымских татар.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, президент Украины Петр Порошенко в четверг, 24 мая, намерен посетит Закарпатскую область. Глава государства примет участие в открытии Бескидского тоннеля. Как сообщил источник в Закарпатской областной государственной администрации, визит президент уже подтвержден. Его основная цель - торжественное открытие Бескидского тоннеля, движение по которому будет открыто 25 мая.
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