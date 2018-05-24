Порошенко обсудил с Эрдоганом торговое сотрудничество

Как сказано на сайт президента Украины, главы государств отметили важность ускорения процесса переговоров, которые касаются заключения соглашения между Украиной и Турцией о свободной торговле.

При этом президенты обменялись мнениями по актуальным вопросам двустороннего и международной повестки дня. Речь шла также о путях расширения взаимовыгодного сотрудничества в энергетической, авиационной и оборонной сферах", - сообщили в представительстве президента Украины.

В свою очередь Порошенко выразил благодарность Эрдогану по поводу его позиции в отношении Украины, что касается территориальной целостности и защиты прав крымских татар.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, президент Украины Петр Порошенко в четверг, 24 мая, намерен посетит Закарпатскую область. Глава государства примет участие в открытии Бескидского тоннеля. Как сообщил источник в Закарпатской областной государственной администрации, визит президент уже подтвержден. Его основная цель - торжественное открытие Бескидского тоннеля, движение по которому будет открыто 25 мая.