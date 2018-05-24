08:21 24.05.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Пентагон вскоре поставит оружие для Украины

Правительство Пентагона ведет поиск посредника, который сможет на постоянной основе быстро осуществлять прямые поставки оружия Украине.

Пентагон вскоре поставит оружие для Украины

Об этом сообщает портал Defense One со ссылкой на заместителя министра обороны США по приобретению, технологиям и тылу Элен Лорд.

По словам замминистра, уже используются специальные посредники для ускорения процесса поставок оружия союзным странам, в частности Саудовской Аравии, Южной Корее, Японии и Румынии.

В настоящее время посредники задействованы в выполнении контрактов по продаже противоракетных комплексов Patriot для Румынии, разведывательных стратегических беспилотников Global Hawk для Японии, противоракетных комплексов THAAD для Саудовской Аравии, а также ПТРК TOW для нескольких иностранных партнеров.

Известно, что такие посредники позволят Пентагону в несколько раз сократить время на поставку вооружений союзным странам.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Украине впервые состоялись пуски ракетных комплексов Javelin. Президент Украины Петр Порошенко принимал участие в испытаниях комплексов Javelin. При этом глава государства отметил, то благодаря им боевые возможности ВСУ значительно выросли.


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