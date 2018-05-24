Пентагон вскоре поставит оружие для Украины

Об этом сообщает портал Defense One со ссылкой на заместителя министра обороны США по приобретению, технологиям и тылу Элен Лорд.

По словам замминистра, уже используются специальные посредники для ускорения процесса поставок оружия союзным странам, в частности Саудовской Аравии, Южной Корее, Японии и Румынии.

В настоящее время посредники задействованы в выполнении контрактов по продаже противоракетных комплексов Patriot для Румынии, разведывательных стратегических беспилотников Global Hawk для Японии, противоракетных комплексов THAAD для Саудовской Аравии, а также ПТРК TOW для нескольких иностранных партнеров.

Известно, что такие посредники позволят Пентагону в несколько раз сократить время на поставку вооружений союзным странам.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Украине впервые состоялись пуски ракетных комплексов Javelin. Президент Украины Петр Порошенко принимал участие в испытаниях комплексов Javelin. При этом глава государства отметил, то благодаря им боевые возможности ВСУ значительно выросли.