Пентагон может ускорить поставки оружия Украине

Об этом в четверг, 24 мая, заявила заместитель главы Пентагона по закупкам и тыловому обеспечению Эллен Лорд. Как сообщает американское издание Defense One, которое цитирует слова Эллен Лорд, в частности, она заявила, что в отношении Киева прогнозируются "более быстрые" продажи.

Мы уделяем особое внимание Украине. На прошлой неделе я беседовала с определяющими политику людьми по поводу поиска человека, который мог бы напрямую работать с Украиной в оказании им содействия в осуществлении закупок на непрерывной основе, - рассказала Лорд.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, госсекретарь США Майк Помпео на слушаниях комитета Палаты представителей Конгресса США по иностранным делам заявил, что Вашингтон готов и далее поставлять оружие Украине.