Грицак убежден, что в ближайшее время будут названы имена виновных в катастрофе МН17

По его словам, следующий этап расследования катастрофы - установление руководителей и исполнителей, причастных к выстрелам из российского "Бука". Как пояснил глава ведомства в четверг, 23 мая, в эфире одного из украинских телеканалов, сейчас прорабатывают информацию относительно узкого круга лиц и скоро их имена обнародуют.

В интересах расследования и ради обеспечения безопасности участников уголовного судопроизводства члены совместной группы не обнародуют эти имена, но у нас в работе довольно узкий круг лиц, которые причастны к совершению этого страшного преступления, - пояснил Грицак, добавив, что уверен в ближайшее время имена будут названы.

Глава СБУ также отметил, что его ведомство передало совместной следственной группе около 1,5 миллионов файлов, полученных в результате перехватов.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, представители международной следственной группы сегодня подтвердили, что ракета, которая сбила самолет Malaysia Airlines в Украине в 2014 году, была поставлена российскими военными 53-й бригады.

В распоряжении следствия имеется целый ряд фото и видеокадров, на которых зафиксирован ЗРК "Бук", который сбил авиалайнер рейса MH17. В ходе анализа этих изображений был выявлен ряд отличительных признаков. Сочетание этих признаков настолько уникально, что их можно рассматривать как "отпечаток пальцев", заверили следователи.